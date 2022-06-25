استقبلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مُمثلة بالفرق التوعوية والتطوعية بالهيئة، وفود الحجاج القادمين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالورود والمظلات الواقية للشمس.

وقدمت الفرق بعض النصائح والإرشادات التوعوية الإسعافية لرفع الوعي الإسعافي لدى الحجاج، من منطلق الحرص على المحافظة على صحة حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم.

فرق الإسعاف:

وأكد مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفي بلجون، أن الهيئة حرصت على تدعيم مركز إسعاف المطار بالفرق الطبية المؤهلة وبما تحتاجه من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات وتوفير الخدمات المساندة لها من غرفة العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف: “تم تنفيذ نقاط تمركز للفرق الإسعافية داخل المطار لتسهيل الوصول للحالات الطارئة- لا سمح الله- بأسرع وقت ممكن، وذلك ضمن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام 1443هـ”.

الخدمات الطبية الطارئة:

وبين بلجون أن الهيئة بدأت تقديم خدماتها الطبية الطارئة منذ لحظة وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم بأمان.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تقديم أرقى الخدمات وتوفير سبل السلامة والراحة لهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم؛ حتى يتسنى لهم تأدية فريضة الحج.