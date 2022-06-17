لا يزال التسجيل في حملة الراجحي لحج هذا العام مستمرًا، حيث يمكن للراغبين التقديم من خلال التسجيل الإلكتروني وفق الشروط الواجب توافرها بعد فتح التسجيل الثلاثاء الماضي، علمًا بأن المقاعد محدودة جدًا والنظام سيغلق أليًا بعد اكتمال العدد.

وقالت الحملة ردًا على مواطن يريد التسجيل ويعاني من مشاكل في دخول موقع الحملة إن الرابط لا يزال يعمل ويستقبل طلبات التسجيل في الحج مشيرة إلى أن التسجيل لا يعني القبول النهائي للطلب.

شروط الحج في حملة الراجحي

أعلنت حملة الراجحي عن بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم لحملة الراجحي وجاءت الشروط علي النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل.

3- الاستطاعة الجسدية وعدم وجود إعاقة أو مرض مزمن أو مرض نفسي.

4- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما إذا كان فردا أو 18 عاما إذا كان محرما أو تابعا وألا يزيد عمر الحاج عن 65 عاما.

5- توفير رقم جوال خاص ومستقل لكل حاج.

6- غير مصاب بمرض كوفيد 19 أو مشتبه في إصابته.

7- إمكانية حصول الحاج علي تصريح الحج من الجهات الرسمية.

8- استكمال جميع جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد حسب تعليمات وزارة الصحة.

9- لم يخضع لغسيل الكلى أو مصاب بمرض مزمن يقتدي لدخوله المستشفى خلال 6 الأشهر الماضية.

10- الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية من كمامة وغسل اليدين باستمرار.

11- الذهاب لاستشارة الطبيب مباشرة في حالة وجود أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بكوفيد 19.