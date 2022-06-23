رصد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)، وقوف تنظيم داعش الإرهابي وراء دعاية إلكترونية موجهة إلى عناصر تنظيمات إرهابية أخرى بغرض استقطابها في مشاريعه الفوضوية خصوصًا في آسيا الوسطى والساحل الأفريقي.

جذب وتجنيد:

وقال مركز اعتدال في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه خلال هذه العمليات المكثفة لأغراض الجذب والتجنيد، وفي مؤشر على انهيار التنظيم الإرهابي لوحظ تجاوز رسائله الدعائية واقع الاختلافات الإيديولوجية مع العناصر المُستهدف استقطابها من تنظيمات إرهابية أخرى، والتي طالما اتهمها “داعش” بـ”الكُفر،الردة، العمالة”، قبل أن يستميلها مؤخرًا.

حملات إلكترونية:

وتابع المركز أنه بالتزامن مع هذه الحملات”الداعشية”، تُكثف تيارات متطرّفة أخرى حملاتها الإلكترونية لمحاولة اكتساب”سلطة دينية” عبر استغلال العاطفة الدينية وتجييش شبكة من الكيانات ضد كل ما يمت لمفهوم “الدولة الوطنية”، إضافة لإغراق الفضاء الإلكتروني بالسرديات المُضللة خدمة لهذه المشاريع المزعومة