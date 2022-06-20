لا تزال أصداء جريمة القتل البشعة التي شهدتها مدينة المنصورة شمال مصر، تتوالى، بعدما نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات من اعترافات القاتل الذي قام بنحر زميلته أمام الجامعة بعدما سدد لها عدة طعنات في العنق والصدر.

كواليس جريمة القتل

وتشير المعلومات إلى أن القاتل كانت تربطه بالفتاة علاقة عاطفية، وعندما قامت بإبلاغ أهلها قبل أربعة اشهر، رفضوا هذه العلاقة وقام بعضهم بزيارة إلى بيته وطلبوا منه عدم التحدث معها، وحدثت بينهم مناوشات ومشادات كلامية انتهت بتحرير محضر في قسم الشرطة بعدم التعرض لها.

حاول الشاب بعد ذلك التقدم للفتاة أكثر من مرة لكن في كل مرة يقابل طلبه بالرفض، وعلي مدار الثلاثة أيام الماضية ومن واقع تحقيقات مباحث المنصورة فقد قام الجاني بإرسال رسائل تهديد للمجني عليها علي الواتساب والماسنجر محتوي إحداها “لو معملتيش اللي قولتلك عليه.. مش هسيبك وهقتلك”.

الساعات الأخيرة قبل الجريمة

وخلال ذهابهما اليوم إلى جامعة المنصورة معًا حدث بينهما خلافات داخل الحافلة وردت عليه الفتاة بأسلوب اعتبره الشاب إهانة له أمام الركاب.

وبعد نزولها من الحافلة استل سكينًا وقام بطعنها وعند محاولة أمن الجامعة القبض عليه قام بنحرها.

وقال القاتل في تحقيقات الشرطة ( قتلتها علشان خلافات عاطفية ).