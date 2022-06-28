افتتحت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل للقادمين من جهة النوارية المتقاطع أمام العابرين والقادمين من شمال مكة المكرمة باتجاه المشاعر المقدسة وجنوب مكة.

كما تم افتتاح جسر المعيصم للقادمين من النوارية، المتقاطع مع طريق “السيل- الشرائع”.

أهمية التقاطع:

وأوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله زيتوني، أن الأمانة عملت على استكمال المشروع خلال الفترة السابقة.

وأكد أنه من التقاطعات المهمة؛ نظرًا لأنه مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة، ويخدم العبور مباشرة إلى المتجهين للمشاعر المقدسة.