كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، فيما تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ15 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجلت 48 درجة مئوية، تليها وادي الدواسر والخرج والدمام 46، ثم المدينة المنورة والرياض وشرورة وحفر الباطن 45.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كما يلي: طريف 15، القريات 16، وأبها 19، وتبوك والباحة 20، وعرعر وسكاكا 23، والطائف وبيشة 25.