كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 49 درجة مئوية، فيما تسجل مدن أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة بـ 18 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء تسجل 49 درجة مئوية، تليها الدمام 48، ثم الخرج 47.

فيما تسجل الرياض ووادي الدواسر 46، وحفر الباطن وشرورة والمجمعة 44 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فتأتي: أبها والباحة وطريف 18، والقريات 19، وسكاكا وعرعر والوجه 23.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون طقس، اليوم الأحد، حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.