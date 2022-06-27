احتلت مدينة بندر دير الإيرانية، صدارة قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قائمة أعلى درجات حرارة بالعالم

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، حسبما ذكر موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

واشتملت القائمة على 8 مدن عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة لدرجات في العالم، وجاءت مدينة الأحساء ومطار الملك فهد الدولي من بين الأماكن التي سجلت أعلى حرارة.

وحسب ما تم رصده، جاءت مدينة بندر دير الإيرانية بالمركز الأول بتسجيل 51.4 درجة مئوية، تلتها مدينة كهنوج الإيرانية والتي سجلت 49.3، في حين مدينة الأحساء في المركز الثالث بـ 49.1 درجة مئوية، يليها مدينة رقان الجزائرية 48.9، ثم مدينة عين صلاح الجزائرية بـ 48.3 درجة مئوية.

الأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن أمس عن تسجيل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بواقع 49 درجة مئوية.