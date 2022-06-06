شدد الكاتب الاجتماعي فهد الأحمدي على أهمية الفصول الدراسية الثلاثة التي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي.

الاعتراضات طبيعية:

وقال الأحمدي في تغريدة له عبر تويتر: إنه من الطبيعي أن تظهر اعتراضات على أي نظام جديد، ولكن (نظام الثلاثة فصول في التعليم) أفضل من حيث الكم الدراسي وتوافقه مع نظام المسارات الثانوي.

‏وأضاف: “أن الإجازة بالنسبة للمعلمين ما تزال أفضل من غيرهم، وبالنسبة للطلاب نقصت فترة سهرهم على (البلاي ستيشن) من ثلاثة أشهر لشهرين فقط”.

ردود أفعال:

ونالت تغريدة فهد الأحمدي العديد من ردود الأفعال منها من وقف مع رأيه بنسبة عالية وأخرى ضده.