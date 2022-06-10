أعادت الأحوال المدنية التأكيد على إجبارية إصدار الهوية الوطنية عند إتمام 15 سنة، مع فرض 100 ريال غرامة تأخير.

وقالت الأحوال المدنية “يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباريًا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريًا من سن 10-15 سنة، ويتم فرض غرامة تأخير مقدارها 100 ريال”.

جاء ذلك ردًا على استفسار من إحدى المواطنات حول موعد إصدار الهوية الوطنية للفتيات.

مطابقة الواقع لبيانات الهوية

وفي وقت سابق، أكدت الأحوال، على أهمية مطابقة بيانات بطاقات الهوية للواقع. كما أكدت الأحوال المدنية أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأطلقت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية مؤخرًا الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).