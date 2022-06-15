نبهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بضرورة الحرص والحفاظ على بطاقة الهوية الوطنية والتي تعد وثيقة رسمية نصت الأنظمة بالمحافظة عليها.

وقالت الأحوال المدنية في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “حافظ على هويتك تحفظ حقوقك”.

تجديد بطاقة الهوية:

يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مؤخرًا خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.

موعد تجديد بطاقة الهوية:

ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقي (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.