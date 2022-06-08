أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم وجود أسماء يحظر تسمية المواليد بها، لافتة إلى وجود بعض المعايير المتعلقة بالتسمية.

ضوابط الأسماء:

وتلقت الأحوال المدنية، سؤالًا من أحد متابعي صفحتها على تويتر، يقول: “هل اسم ملكة أو الملكة ممنوع؟”.

وأجابت الصفحة على السؤال بالقول: “لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لإختيار الأسماء”.

وأشارت إلى جواز تسجيل الاسم المعرف بـ(ال)، والمتعارف عليه عند العرب قديمًا، والدارجة في المجتمع حاليًا، مثل العنود، والجوهرة، والوليد.

كما لفتت إلى أن الاسم يسجل مجردًا من الألقاب، مثل: السيد، كذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا).

ولا تسمح الاحوال المدنية بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: (محمد صالح، ومحمد مصطفى)، كذلك يحظر تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبد الرسول).

تغيير اسم المولود

وفي السياق ذاته، تلقت الصفحة سؤالًا، من إحدى المتابعات تقول: “أنا معي حضانه وعمر بنتي 12 سنة ومنفصلة عن أبوها هل أقدر أغير اسمها دون علم أبوها”.

وردت الأحوال المدنية بالتأكيد على إقرار الأب والأم على تغير اسم الان، قائلة: “يجب أن يكون التغيير بموجب إقرار من الأب و الأم”.

تسجيل المولود خارج المملكة

وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خطوات وتفاصيل تسجيل مولود حديثًا خارج المملكة.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه “في حال ولد المولود حديثًا خارج المملكة ومازال بالخارج، هل يسري عليه نفس إجراءات تسجيل المولود؟ أم يتم إضافته بعد العودة للمملكة؟

وأجابت الأحوال المدنية بقولها إنه يتم إضافته بعد دخوله للمملكة من خلال الخطوات التالية:

– حجز موعد

– مراجعة مكتب الأحوال

– إحضار جميع المتطلبات لتسجيل المولود