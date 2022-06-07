أوضحت الأحوال المدنية، عدم إمكانية التعديل أو إلغاء الموعد المتعلق بالسفر، من خلال بدل الفاقد للهوية.

وتلقت الأحوال المدنية من خلال صفحتها الرسمية على تويتر سؤالًا من أحد المتابعين، يقول خلاله: “أبي أطلع بدل فاقد للأحوال وعندي رحلة سفر حاولت أحصل موعد أقرب ما قدرت وحاليًا أبي أغير الموعد غير متاح التعديل، هل ممكن أحصل موعد أقرب؟ عشان ألحق على السفر”.

وردت الأحوال على السؤال المذكور بالقول: “لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد بدل فاقد”.

وأضافت: “يلزم مراجعة المكتب الذي أصدر بطاقة الهوية الوطنية أو تفويض شخص آخر لاستلامها”.

استلام الهوية من خلال الأقارب



وشددت الأحوال المدنية، في وقت سابق على تطبيق الأنظمة فيما يتعلق باستلام بطاقة الهوية للأبناء عن طريق أي من ذويهم.

وتلقى حساب العناية بالعملاء استفسارًا من إحدى المواطنات قالت فيه: ”هل يمكن للأم استلام بطاقة أحوال لولدها بدل فاقد من الفرع نيابة عنه مع العلم أن الولد دون عمر ١٨ عامًا”. ورد الحساب بالقول: إنه يجب عمل تفويض إلكتروني بالاستلام “.

وقد أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).