أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية مطابقة بيانات بطاقات الهوية للواقع.

وتلقت الأحوال المدنية سؤالًا على صفحتها الرسمية، من أحد المتابعين، يقول: “أنا موظف قطاع خاص وأدرس لازم أغير المهنة؟”. وردت على سؤال المتابع بالإجابة: “لا بد أن تكون المهنة مطابقة للواقع”.

تغيير الصورة في الهوية الشخصية

وفي وقت سابق، أكدت الأحوال المدنية أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأطلقت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية مؤخرًا الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).