أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خطوات وتفاصيل تسجيل مولود حديثًا خارج المملكة.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه “في حال ولد المولود حديثًا خارج المملكة ومازال بالخارج، هل يسري عليه نفس إجراءات تسجيل المولود؟ أم يتم إضافته بعد العودة للمملكة؟

وأجابت الأحوال المدنية بقولها إنه يتم إضافته بعد دخوله للمملكة من خلال الخطوات التالية:

– حجز موعد

– مراجعة مكتب الأحوال

– إحضار جميع المتطلبات لتسجيل المولود

الرقم الموحد المجاني:

وفي وقت سابق، أطلقت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).

آلية تلقي الاتصالات:

واطلع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على مشروع تطوير مركز الاتصال الموحد بالإدارة العامة للعناية بالعملاء، والآلية المتبعة لتلقي اتصالات المستفيدين، مؤكدًا ضرورة تقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لذلك.