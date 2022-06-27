أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 7 خطوات سهلة وبسيطة، للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، كما حددت أنواع الوثائق التي يمكن الإبلاغ عن فقدها.
الوثائق التي يمكن الإبلاغ:
– بطاقة الهوية الوطنية
– سجل الأسرة
– شهادة الميلاد للمواطن
– شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة
خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة:
– الدخول عبر حسابك في أبشر
– اختيار خدماتي
– الأحوال المدنية
– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة
– تعبئة البيانات المطلوبة
– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد
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