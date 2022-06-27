أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 7 خطوات سهلة وبسيطة، للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، كما حددت أنواع الوثائق التي يمكن الإبلاغ عن فقدها.

الوثائق التي يمكن الإبلاغ:

– بطاقة الهوية الوطنية

– سجل الأسرة

– شهادة الميلاد للمواطن

– شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة:

– الدخول عبر حسابك في أبشر

– اختيار خدماتي

– الأحوال المدنية

– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

– تعبئة البيانات المطلوبة

– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد