أكدت وكالة الأحوال المدنية لوزارة الداخلية، على عدم السماح للبنوك بالاحتفاظ ببطاقات الهوية الوطنية، أو تصويرها.

وأشارت إلى أن المسموح به هو الاطلاع على بيانات الهوية فقط، ثم إعادتها لصاحبها وعدم تصويرها.

جاء ذلك ردًّا على سؤال عن حق البنوك في الحصول على صور من الهويات الوطنية لعملائها.

كما أشارت إلى أنه في حالة مخالفة القانون يتم التقدم بشكوى مباشرة إلى الشرطة، أو كلنا أمن؛ لمتابعة الواقعة واتخاذ اللازم.

حافظ على هويتك تحفظ حقوقك:

وقد نبهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بضرورة الحرص والحفاظ على بطاقة الهوية الوطنية والتي تعد وثيقة رسمية نصت الأنظمة بالمحافظة عليها.

وقالت الأحوال المدنية في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “حافظ على هويتك تحفظ حقوقك”.