سيواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الأوزبكي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وشارك الأخضر في كل نسخ بطولة آسيا تحت 23 عام منذ انطلاقتها في عام 2014 وحتى 2022.

ونجح المنتخب السعودي في الوصول للمباراة النهائية في 3 نسخ من أصل 5 في البطولة، كأكثر المنتخبات وصولًا للدور النهائي من المسابقة منذ تأسيسها في 2014.

تاريخ مواجهات الأخضر في الدور النهائي:

وخسر المنتخب السعودي الأولمبي نسخة نهائي 2014 أمام المنتخب العراقي، وفي نسخة 2020 خسر المنتخب السعودي أمام منتخب كوريا الجنوبية.

أما في نسخة 2022 فسيواجه المنتخب السعودي نظيره الأوزبكي بعد غد ويأمل في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن المدرب سعد الشهري وصل للنهائي الرابع في تاريخه التدريبي مع المنتخبات السعودية وللمرة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة بالتحديد.

وقبل مباراة السعودية وأوزبكستان، تألق الأخضر بقيادة سعد الشهري في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث خاض 5 مباريات، نجح في تحقيق الفوز أمام طاجيكستان والإمارات وتعادل مع اليابان سلبيًّا في مرحلة المجموعات.

وواصل منتخب السعودية التألق في البطولة، وفاز على فيتنام وأستراليا في الدورين ربع ونصف النهائي، ويتصدر قائمة الأقوى دفاعيًّا، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف، كما يحتل المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًّا برصيد 11 هدفًا.