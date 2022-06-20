نال الأخضر الأولمبي إشادة كبيرة من الوسط الرياضي والجماهير، بعد نجاحه في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

وزير الرياضة يكافئ الأخضر:

وتألق الأخضر طوال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليحقق العديد من الأرقام القياسية، حيث إنه الأقوى هجوميًّا، ولم يستقبل أي هدف، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

وحرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة القيادة والاتحاد السعودي على هذا الإنجاز، كما وجه بتقديم مكافأة مالية تُقدر بمليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي والمدير الفني سعد الشهري.

دعم القيادة سر التألق:

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته بتألق الأخضر الأولمبي، مؤكدًا أنه هذا الإنجاز بفضل دعم القيادة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم: “لقب جديد وإنجاز تاريخي يضاف إلى قائمة نجاحات الكرة السعودية في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام وزير الرياضة”.

وأضاف القاسم قائلًا: “مبروك لنجوم الأخضر ولطواقمه الفنية والإدارية التتويج بكأس آسيا تحت 23 سنة.. وكل التهاني للجمهور السعودي بهذا الإنجاز”.

إشادة بإنجاز المنتخب السعودي:

وتفاعل الوسط الرياضي مع هذا الإنجاز عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل: “بطولة مستحقة للوطن وأبطاله.. ألف مبروك”.

وقال مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، رجاء الله السلمي: “الأخضر.. لوحةُ فخر مبروك لصقورنا تحقيق كأس آسيا تحت 23 عامًا مبروك لوطننا العظيم”، وكتب نجم المنتخب السابق، صالح الداود: “ألف مليون مبروك للأخضر الذهب منتخب رائع بكل تفاصيله”.

وكتب ‏وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، عادل الزهراني: “(تحت) 23 سنة.. (فوق) آسيا كلها.. (بطل) مع مرتبة الشرف مبروك يا رجال”، وقال الكاتب الصحافي خالد السليمان: “شكرًا نجوم الأخضر الأولمبي بطل آسيا رفعتم الراية واسعدتم الوطن.. تحية خاصة لمدربنا الوطني سعد الشهري”.

وعلق الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد: “عظيمة يا بلادي، منتخبنا بطل كأس آسيا تحت 23 عامًا بقيادة ولدنا الرائع، والقدير، والجدير سعد الشهري، وبأداء شبابنا (الرجال) الأبطال.. أن تتوج بالذهب، بشباك نظيفة، وحضور فني مبهر، وسيل هادر من الأهداف.. فهذا انتصار يُفخر به، ويرفع الرأس”.

وتابع نجم المنتخب السعودي السابق، أسامة هوساوي: “ألف مبروك للوطن قيادةً وشعبًا تتويج صقورنا بكأس آسيا تحت 23 عامًا.. كرة القدم السعودية دائمًا بأمان بفضل الله ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة لشباب وطننا”.