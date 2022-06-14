تطمح الجماهير في مواصلة تألق الأخضر الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتجاوز عقبة منتخب أستراليا.

السعودية ضد أستراليا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أستراليا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي.

الأخضر الأولمبي يسعى لخطف التأهل

ويسعى الأخضر الأولمبي لتجاوز عقبة منتخب أستراليا، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بكأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020.

ويُقدم منتخب السعودية بقيادة سعد الشهري مستوى مميزًا، ويطمح لمواصلة تألقه وقيادة الأخضر إلى المباراة النهائية، في ظل امتلاكه لعدد من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات، وفي مقدمتهم تركي العمار وسعود عبدالحميد.

كما ظهر الأخضر الأولمبي بشكل مميز سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف خلال أول 4 مباريات في البطولة، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ليكون في المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا.