يأمل الأخضر الأولمبي في مواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتحقيق الفوز على منتخب أستراليا اليوم.

مباراة السعودية وأستراليا اليوم:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وأستراليا، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي، في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأعلن المدير الفني سعد الشهري عن تشكيل الأخضر الأولمبي في مباراة السعودية وأستراليا، حيث دفع بالقوة الضاربة منذ البداية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يسعى لتكرار فوزه على أستراليا:

ويطمح الأخضر الأولمبي في تكرار فوزه على منتخب أستراليا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في عمان عام 2014، وانتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وواصل منتخب السعودية مشواره في هذه النسخة من البطولة، ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية، إلا أنه خسر أمام العراق بهدف دون رد، كما تمكن من الصعود لنهائي نسخة 2020، وهزم أيضًا، ما يحفز اللاعبين لحصد اللقب الأول.