عاود الأخضر الأولمبي بقيادة سعد الشهري تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد منتخب الإمارات.

الأخضر الأولمبي يبدأ الاستعداد

وأجرى الأخضر الأولمبي حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور في طشقند، وقٌسّم الشهري خلالها اللاعبين إلى مجموعتين.

أدت المجموعة الأولى؛ والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي قد لعب ضد نظيره الياباني بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وانتهت بالتعادل السلبي.

المنتخب السعودي في مواجهة الإمارات

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الإماراتي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويحتل الأخضر الأولمبي صدارة المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان، ثم المنتخب الإماراتي بـ3 نقاط.