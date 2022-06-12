استعاد منتخب السعودية الأولمبي بريقه مع المدير الفني سعد الشهري، ليُقدم مستوى مميزًا ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر يتألق مع سعد الشهري:

وعانى الأخضر الأولمبي خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا نسختي 2016 و2018، حيث ودع المسابقة من مرحلة المجموعات، ولم يقدم المستوى المتوقع، ما أثار غضب الجماهير.

وتألق منتخب السعودية مع سعد الشهري، حيث قاده للتأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في النسخة الماضية، ولكن حل وصيفًا بعد الخسارة ضد كوريا الجنوبية، وصعد معه إلى نصف نهائي النسخة الحالية.

ويطمح سعد الشهري في مواصلة التألق خلال النسخة الحالية، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، أملًا في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أنه يملك لاعبين مميزين ومن أصحاب الخبرات.

الأخضر بكأس آسيا تحت 23 عامًا:

ولعب منتخب السعودية ضد فيتنام، على ملعب لوكوموتيف في طشقند، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.