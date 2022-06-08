انتهت مباراة منتخب السعودية تحت 20 عامًا ضد غانا ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية “بطولة تولون”، بخسارة الأخضر بهدفين مقابل هدف.

السعودية ضد غانا

ولعب منتخب السعودية ضد غانا، على ملعب آرلس، في مباراة تحديد المراكز في بطولة تولون الدولية، وأحرز هدف الأخضر يزيد جوشان عند الدقيقة 71، فيما سجل البلاك ستارز ثنائية عند الدقيقتين 26 و88.

وبدأ صالح المحمدي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ محمد سليمان، سويلم المنهالي، عبدالعزيز الفرج، وليد عياش، محمد الدوسري، محمد المري، عبدالملك العييري، عبدالله العنزي، خالد مجرشي ويزيد جوشان.

الأخضر يستعد لتصفيات كأس آسيا

وتأتي مشاركة منتخب السعودية الشاب في بطولة تولون الدولي، في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، المقرر إقامتها في أوزبكستان.

وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل، قد وضعت الأخضر على رأس المجموعة الأولى بصحبة منتخبات الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان.