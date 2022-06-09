انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا تحت 23 عامًا بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

تعادل السعودية ضد الإمارات

وبدأت مباراة السعودية ضد الإمارات التي أُقيمت على ملعب لوكوموتيف طشقند بشكل سريع، قبل أن يمنع القائم الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 15، وأطلق نجم الأخضر حامد الغامدي تسديدة قوية تصدى لها الحارس عند الدقيقة 24.

واستمرت المحاولات أملًا في هز الشباك، وأطلق سعود عبدالحميد تسديدة صاروخية عند الدقيقة 32، إلا أن القائم تصدى لها، وأحرز الأخضر هدفًا عند الدقيقة 40، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، لوجود لمسة يد.

وحاول اللاعبون تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة وسط سيطرة من الأخضر، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الإمارات في كأس آسيا تحت 23 عامًا بالتعادل بدون أهداف.

الأخضر يتأهل في كأس آسيا تحت 23 عامًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر ضغطه، قبل أن ينجح أيمن يحيى في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 57، بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يطلق تسديدة قوية لتهز الشباك.

وواصل الأخضر سيطرته، قبل أن يحصل لاعب الإمارات على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على اللاعب عوض الناشري عند الدقيقة 75، وتمكن سعود عبدالحميد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 93 من ركلة جزاء، لتنتهي مباراة السعودية ضد الإمارات بفوز الأخضر بنتيجة 2/0 في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 7 نقاط في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليضمن التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 3 نقاط.