يبدو أن نادي الاتحاد والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تأثرا سلبيًا بإيقاف النجم فهد المولد، الأمر الذي تسبب في تراجع نتائجهما مؤخرًا.

إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح فهد المولد خارج قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهله، وغاب عن الاتحاد في الجولات الحاسمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

معاناة الأخضر والاتحاد بغياب المولد

وفشل الاتحاد في تحقيق أي فوز منذ إيقاف فهد المولد، حيث ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي أمام الفيحاء، بعدما كان المرشح الأوفر حظًا للوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خسر الاتحاد تعادل مع الفتح، وخسر أمام الهلال والطائي، ليتساوى في عدد النقاط مع الزعيم الذي يتفوق على العميد في المواجهات المباشرة، ما يصعب فرصة حصده للبطولة.

على الجانب الآخر، تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد خسارتين أمام كولومبيا وفنزويلا في معسكر إسبانيا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وعلى الرغم من الانتقادات التي كان يتعرض لها فهد المولد في المباريات الأخيرة مع الأخضر والاتحاد، إلا أن رينارد وكوزمين كانا يعتمدان عليه كأساسي، نظرًا لدوره التكتيكي الهام بدعم الظهير ومنع الكرات العرضية، وهو ما يفتقدانه الآن.