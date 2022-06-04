يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا الأحد لمواجهة المنتخب الكولومبي وديًا في أولى مباريات الأخضر الودية تحضيرًا لكأس العالم 2022 بـ قطر.

مباراة الأخضر وكولومبيا تقام في إسبانيا

وتقام المباراة بين المنتخبين في إسبانيا بمناسبة إقامة المنتخب السعودي لمعسكره الذي ينتهي يوم الخميس المقبل.

وخلال 14 مباراة سابقة لـ المنتخب السعودي مع المنتخبات اللاتينية، تمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوز وحيد فقط، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 5 مواجهات فقط.

المنتخب السعودي يواجه فنزويلا الخميس المقبل

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيواجه كولومبيا ثم منتخب فنزويلا الخميس المقبل، وذلك تحضيرًا لمواجهة الأرجنتين في مباريات المجموعة الثالثة بـ كأس العالم 2022 في قطر، كذلك سيواجه المنتخب السعودي المنتخب المكسيكي في المونديال وهو منتخب يتشابه أسلوبه قليلًا مع أسلوب المدرسة اللاتينية.