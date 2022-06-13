يطمح الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، في مواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر يتأهل لنصف النهائي:

ولعب منتخب السعودية ضد فيتنام، على ملعب لوكوموتيف في طشقند، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة التألق والتأهل إلى النهائي، أملًا في حصد اللقب للمرة الأولى.

المنتخب السعودي لا يخسر نصف النهائي:

وتُعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها منتخب السعودية في التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث سبق وصعد عام 2013، وواجه الأردن، ونجح الأخضر في الفوز بنتيجة 3/ 1.

وتمكن الأخضر من التأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بالنسخة الماضية، حيث واجه منتخب أوزبكستان، وفاز بهدف دون رد أحرزه ناصر العمران، إلا أنه خسر المباراة النهائية في المرتين.

وتُعتبر هذه النسخة هي الخامسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي شهدت خروج منتخب السعودية من مرحلة المجموعات في عامي 2016 و2018.