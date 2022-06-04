تلقى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا الخسارة الثالثة له في بطولة تولون الودية الدولية أمام منتخب بنما برباعية مقابل هدفين.

3 خسارات متتالية لـ الأخضر في البطولة:

وكان الأخضر خسر أمام منتخبي الأرجنتين وفرنسا بهدف دون رد، وبخماسية دون رد على الترتيب قبل مواجهة المنتخب البنمي والخسارة منه بنتيجة 4/ 2.

وسجل اللاعبان عبدالله العنزي ويزيد جوشان هدفي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، بينما سجل المنتخب البنمي أهدافه عند الدقائق الـ20 والـ49 والـ55 والـ57.

القائمة التي خاضت مباراة بنما:

ودخل صالح المحمدي، المدير الفني للأخضر الشاب، بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، وعبدالعزيز الفرج، وحسن ربيع، ومحمد الدوسري، وسالم النجدي، وعبدالملك العييري، وعبدالله الزيد، وحسن سفياني، وعبدالله العنزي، وعثمان العثمان، ويزيد جوشان.