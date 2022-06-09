خسر المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، ثاني مباراة ودية له أمام المنتخب الفنزويلي بهدف دون رد، وذلك في إطار معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا.

د37' الهدف الأول لـمنتخب فنزويلا عن طريق فيراريسي السعودية 0 × 1 فنزويلا#السعودية_فنزويلا

#SSC pic.twitter.com/GvFqK1or9A — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 9, 2022

ملخص مباراة السعودية وفنزويلا

وكان اللاعب فيرايريسي سجل الهدف الأول للمنتخب الفنزويلي في الدقيقة الـ38 مستغلًا خطأ في التمركز من دفاعات الأخضر.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أهدر اللاعبان فراس البريكان وعبدالله الحمدان فرصتين محققتين لـ المنتخب السعودي، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الفنزويلي بهدف دون رد.

كما أنقذ محمد العويس مرمى الأخضر من أكثر من فرصة تهديفية لـ منتخب فنزويلا.

يذكر أن المنتخب السعودي كان خسر أمام منتخب كولومبيا بهدف دون رد، قبل مواجهة المنتخب الفنزويلي.