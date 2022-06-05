انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكولومبي الودية المقامة في إسبانيا، بهزيمة الأخضر بهدف دون رد.

تأخر السعودية ضد كولومبيا:

وبدأت مباراة السعودية ضد كولومبيا التي أُقيمت على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية بشكل سريع، ونجح رفائيل بوري في هز شباك الأخضر عند الدقيقة التاسعة.

وتلقى رفائيل بوري عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة؛ ويهز الشباك بالهدف الأول، وتمكن المنتخب الكولومبي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 15، إلا أن حكم المباراة ألغاه.

واستمر الضغط الكولومبي، ومرت رأسية خطيرة أعلى العارضة عند الدقيقة 22، قبل أن تمنع العارضة الهدف الثاني عند الدقيقة 25، وكاد فراس البريكان أن يسجل التعادل عند الدقيقة 31، ولكنه أهدر الفرصة، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأخضر.

مشاركة كنو ومحاولات مستمرة من الأخضر:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني شارك محمد كنو وسامي النجعي بدلًا من عبدالله عطيف وخالد الغنام، وظهر الأخضر بشكل أفضل، وأطلق هتان باهبري تسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى كولومبيا عند الدقيقة 67.

واتسم الشوط الثاني بالهدوء وسط محاولات من المنتخبين، وظهر الدفاع بشكل جيد، لتنتهي المباراة الودية بهزيمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكولومبي بهدف دون رد.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في مدينة أليكانتي الإسبانية حتى التاسع من شهر يونيو الحالي، وذلك ضمن أولى مراحل برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.