اختتم الأخضر تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا.

الأخضر يُنهي استعداداته:

وأجرى لاعبو منتخب السعودية الأولمبي حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، حيث طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

وشهدت الحصة التدريبية مساء اليوم، مشاركة نجم خط وسط الأخضر، تركي العمار في أجزاء منها، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

مباراة السعودية ضد أستراليا:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أستراليا، عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويسعى الأخضر الأولمبي لتجاوز عقبة منتخب أستراليا، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بكأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020.