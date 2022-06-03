يسعى الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز خلال المعسكر الإعدادي في إسبانيا.

المنتخب السعودي في إسبانيا

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا في مدينة اليكانتي الإسبانية حتى التاسع من شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر مباراتين وديتين في معسكره الإعدادي، الأولى مع كولومبيا، يوم 5 يونيو، والثانية ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم في التاسع من الشهر ذاته.

مواجهات الأخضر الودية في يونيو

وسبق أن خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 12 مباراة ودية ضمن شهر يونيو، نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر 5 مواجهات، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

ويطمح رينارد في تجهيز لاعبي الأخضر بدنيًا وفنيًا في معسكر إسبانيا، وتطبيق الخطط والتكتيك المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وتحقيق مزيد من الانتصارات.

على الجانب الآخر، سبق أن خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 6 مباريات ودية في إسبانيا، ونجح في تحقيق الفوز مرتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).