عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم السبت تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد تغلبه أمس الجمعة على منتخب طاجيكستان بنتيجة 5/ 0، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّم خلالها اللاعبون إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا.

الأخضر يواصل تدريباته لمواجهة اليابان:

ويواصل المنتخب السعودي الأولمبي، في تمام الخامسة والنصف من مساء غدٍ الأحد تدريباته على ملعب كيباري في طشقند، تحضيرًا لمواجهة منتخب اليابان ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا بعد غدٍ الاثنين.

يُذكر أن “الأخضر” يأتي على رأس المجموعة “الرابعة” في كأس آسيا، والتي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان، والإمارات، وطاجيكستان.