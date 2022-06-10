عادت بعثة الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد إلى العاصمة الرياض، اليوم الجمعة، قادمة من إسبانيا.

الأخضر يعود من إسبانيا

وذكر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بحمد الله وسلامته.. وصلت بعثة الأخضر إلى الرياض”.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا في مدينة أليكانتي الإسبانية من يوم 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022.

ولعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى ضد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، وخسر بهدف دون رد، وواجه فنزويلا بالأمس، وهُزم بالنتيجة ذاتها، الأمر الذي أثار قلق الجماهير قبل المشاركة في المونديال.

المنتخب السعودي في كأس العالم

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر نهاية شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات، الأرجنتين بولندا والمكسيك.