افتتح الأخضر مشواره في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا بفوز عريض على المنتخب الطاجيكستاني بخماسية دون رد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

الشوط الأول شهد إحراز حمد اليامي الهدف الأول لـ المنتخب السعودي بكعب القدم في الدقيقة الـ42 مستغلًّا سوء التغطية الدفاعية من لاعبي طاجيكستان.

وبعد مرور أول 5 دقائق من الشوط الثاني، تمكن أيمن يحيى من إضافة ثاني الأهداف من تصويبة قوية على يسار حارس طاجيكستان.

وواصل الأخضر إبداعاته الهجومية ليضيف الثالث عبر هيثم عسيري بالدقيقة الـ69.

استمر ضغط المنتخب السعودي ليضيف متعب الحربي الهدف الرابع ثم عبدالله رديف الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقتين الـ87 والـ93.

ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، مستغلًّا خسارة المنتخب الإماراتي أمام اليابان بهدفين لهدف.