حصد المنتخب السعودي الأولمبي نصيب الأسد من جوائز كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

الأخضر فاز بجائزة اللعب النظيف، وحصد نواف العقيدي حارس المنتخب السعودي جائزة أفضل حارس، وأيمن يحيى لاعب المنتخب السعودي يفوز بجائزة أفضل لاعب، أما الكوري الجنوبي تشو يونجوك فاز بلقب هداف البطولة.

مشوار الأخضر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة

وكان الأخضر فاز على أوزبكستان بثنائية دون رد في النهائي بهدفي أحمد الغامدي وفراس البريكان، ليكون المنتخب السعودي أقوى منتخب هجوميًا بتسجيله 13 هدفًا في البطولة، بواقع 5 أهداف في طاجيكستان وهدفين في الإمارات وهدفين في فيتنام وهدفين في أستراليا وهدفين في أوزبكستان، بجانب أن الأخضر الأقوى دفاعيًا ولم تتلق شباكه أي هدف في 6 مباريات.

إنجازات سعد الشهري

سعد الشهري حقق كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب 24 سنة، وصل لدور الـ16 في كأس العالم لـ الشباب، أكثر مدرب وصل لـ نهائي كأس آسيا.