كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيواجه منتخبي آيسلندا وبنما وديًا في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة بـ كأس العالم 2022 بـ قطر.

موعد مباريات الأخضر الودية المتبقية

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإكوادوري يوم 23 سبتمبر ثم يواجه أمريكا وديًا يوم 27 سبتمبر، بعد ذلك يوم 6 نوفمبر يواجه الأخضر، المنتخب الآيسلندي وديًا في الإمارات، ثم مواجهة المنتخب البنمي وديًا يوم 10 نوفمبر، وفي الرياض وف ييوم 16 نوفمبر يلعب المنتخب السعودي مع المنتخب الكرواتي كآخر مواجهة ودية له قبل المونديال.

يذكر أن المنتخب السعودي كان خسر وديًا في يونيو الماضي من منتخبي كولومبيا وفنزويلا في معسكره الذي أُقيم في إسبانيا.