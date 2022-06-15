سيواجه المنتخب السعودي الأولمبي، نظيره منتخب أوزبكستان يوم الأحد المقبل في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

ملخص مباراة اليابان وأوزبكستان:

المنتخب الأوزبكي سجل الهدفين في الشوط الثاني عبر اللاعبين جاسورييك جالوليدينيوف وحسين نورتشييف في الدقيقتين الـ60 والـ59.

المباراة ستقام بين الأخضر والمنتخب الأوزبكي مساء الأحد المقبل في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

أما المنتخب الياباني فسوف يواجه منتخب أستراليا يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.