كشف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن المواجهتين الوديتين المقرر خوضهما خلال شهر سبتمبر المقبل، لتجهيز الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2022.

الأخضر يخوض وديتين في سبتمبر

وأعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الأخضر لوديتين أمام الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وبطل كأس الكونكاكاف الذهبية، منتخب أمريكا، يوم 27 من الشهر ذاته.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تضم منتخبات، الأرجنتين بولندا والمكسيك، وستكون آخر ودياته قبل السفر أمام كرواتيا في الرياض، يوم 16 نوفمبر.

الاستعداد لكأس العالم 2022

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا في مدينة أليكانتي الإسبانية من يوم 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022.

ولعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين، الأولى ضد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، وخسر بهدف دون رد، وواجه فنزويلا، وهُزم بالنتيجة ذاتها، الأمر الذي أثار قلق الجماهير قبل المشاركة في المونديال.