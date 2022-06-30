كشف الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم موعد معسكر الأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

الأخضر يخوض معسكرًا لمدة 35 يومًا

ولفت القاسم خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، اليوم الخميس، إلى أن معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيبدأ يوم 17 أكتوبر، قبل 35 يومًا من انطلاق المونديال في قطر.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر أمام الإكوادور وأمريكا يومي 23 و27 سبتمبر، وسيخوض وديتين في معسكره بأبوظبي استعدادًا للمشاركة في المونديال، أمام آيسلندا، بنما في 6 و10 نوفمبر، ويلاقي بعد ذلك كرواتيا في الرياض.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تضم منتخبات، الأرجنتين بولندا والمكسيك، وستكون آخر ودياته قبل السفر أمام كرواتيا في الرياض، يوم 16 نوفمبر.

الاستعداد لكأس العالم 2022

وخاض الأخضر معسكرًا خارجيًا في مدينة أليكانتي الإسبانية من يوم 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022.

ولعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى ضد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، وخسر بهدف دون رد، وواجه فنزويلا، وهُزم بالنتيجة ذاتها، الأمر الذي أثار قلق الجماهير قبل المشاركة في المونديال.