أعلنت وسائل إعلام إيرانية، احتجاز حكومة الأرجنتين طائرة شركة ماهان، من طراز بوينغ 747.

وأشارت الحكومة الأرجنتينية إلى أن الطائرة مملوكة لشركة “ماهان إير” الإيرانية، إلا أنها مؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة، في مطار بوينس أيرس.

ونقلت وكالة الأنباء رويترز تصريحات عن مسؤولي شركة ماهان، أكدوا خلالها عدم صلة الشركة بالطائرة، لافتين إلى أن الطائرة المذكورة تم بيعها لفنزويلا.

طاقم الطائرة



وتناقلت وسائل الإعلام الإسبانية تصريحات عن وزير الأمن الأرجنتيني يؤكد خلالها حجز طائرة “بوينغ 747” تابعة لشركة “ماهان إيرلاينز” مؤجرة لفنزويلا، تطبيقًا لقرارات العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؛ لافتًا إلى مصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.

يذكر أن شركة ماهان الإيرانية، اتهمت من قبل بنقل شحنات عسكرية على طائرات مدنية، وسط اعتقادات بشأن وجود علاقات بينها وبين الحرس الثوري الإيراني، كما تخضع الشركة لعقوبات أمريكية منذ عام 2011.