تُوج منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس الأبطال، بعد إحرازه لـ ثلاثية في شباك المنتخب الإيطالي في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب ويمبيلي في العاصمة البريطانية لندن.

الأرجنتين تُبدع وتُمتع بثلاثية:

وكان الشوط الأول انتهى بـ تأخر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بثنائية دون رد، حيث المنتخب الأرجنتيني كان له السبق، محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي بالدقيقة الـ28.

ونجح دي ماريا في إضافة الهدف الثاني لـ منتخب راقصي التانجو بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتأخر المنتخب الإيطالي.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل فريق راقصي التانجو ضغطه بكل قوة بحثًا عن إحراز الهدف الثالث، حيث تألق الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ومنع دي ماريا وميسي ولو سيلسو من إحراز الهدف الثالث.

وعند حلول الدقيقة الـ94 تمكن باولو ديبالا من إحراز ثالث الأهداف لمنتخب راقصي التانجو.