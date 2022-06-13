تمكنت جهات الأمن في الأردن، من إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة أن المنطقة العسكرية الشرقية نفذت فجراً عملية نوعية على إحدى واجهاتها، انطلاقاً من الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن الأردني من آفة المخدرات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

شحنة حشيش من سوريا

وتابع أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وأضاف “تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية”.

وأكد المصدر أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أسفرت عن العثور على 154 كف حشيش و900 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.