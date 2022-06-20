حذرت السلطات الأمنية الأردنية من مخاطر مخدر الكريستال، المعروف باسم “الثلج” لدى العديد من متعاطيه؛ وذلك للأضرار الكبيرة التي يسببها، والتي قد تصل إلى الهلوسة والوفاة.

مادة شيطانية:

وقالت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية: إن “الكريستال مثل، الشبو، الشبوة، الأيس، ثلج، جميعها مسميات عديدة لمادة الكريستال المخدرة”، لافتة إلى أنها مادة شيطانية خطيرة كفيلة بتحويل شاب بمقتبل عمره إلى كهل بلا عقل وأسنان.

حملات توعوية:

إلى ذلك تواصل إدارة مكافحة المخدرات حملاتها التوعوية لوقف ومنع تداول المخدرات، واصفة مخدر الكريستال بـ”القاتل المحترف”، محذرة من تجربة جرعة واحدة منه.

وأوضحت أن مخدر “الكريستال” المعروف باسم “الثلج” من أخطر أنواع المخدرات في الوقت الحالي؛ لأنه يهاجم ويدمر جميع أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية.