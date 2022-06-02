أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا، بشأن أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، من المتوقع أن تتعرض لهما منطقة عسير، بدءًا من الثالثة عصر اليوم الخميس.

وتتضمن المحافظات والمراكز المتأثرة بتنبيه المركز الوطني للأرصاد كل من: المجاردة، وبارق، ورجال المع، ومحايل. وتستمر التأثيرات الجوية المذكورة على المحافظات حتى التاسعة من مساء اليوم.



انعدام الرؤية على الحدود الشمالية

كما حذر المركز من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، عل الحدود الشمالية بدأت من السابعة صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة مساءً وفق التوقعات. وتشمل المحافظات المتأثرة بالأتربة كل من: العويقلية، وعرعر، وطريف.



رياح سطحية على الجوف

وتتعرض منطقة الجوف للرياح والأتربة ذاتها، ما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق العامة والمناطق المفتوحة؛ حتى السادسة من مساء اليوم. وتتأثر بحالة الرياح والأتربة كل من: أبو عجرم في دومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل.