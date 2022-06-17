توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

توقعات الأرصاد اليوم

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وقد يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.