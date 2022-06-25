توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتعرض بعض مناطق السعودية، خاصة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وشرق منطقة الرياض، لموجة هوائية حارة ترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 درجة مئوية، خاصة بالمناطق الشمالية الشرقية.

فيديو | الأرصاد: #الرياض تسجل غداً 50 درجة مئوية.. وتساقط حبات البَرد على جبال السودة#الإخبارية pic.twitter.com/MfDkUcB7lI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2022

توقعات حالة الطقس

وأضاف المختصّ في الأرصاد عقيل العقيل، أن اليوم السبت متوقع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، ويوم غد قد يحدث الارتفاع الواضح والملموس في الحرارة على شمال شرق المملكة، وبعض الأجزاء الشرقية، وشرق منطقة الرياض.

احتياطات مهمة

ونصح العقيل، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، الأشخاص الذين يعملون تحت الشمس لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترة وقت الظهيرة، خاصة غدًا الأحد.

وتابع أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، وقد يصاحب ذلك سقوط لحبات البرد، خاصة على قمم الجبال مثل قمة جبل السودة والمتنزهات الوطنية في هذه المناطق.