قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: إن الصيف بدأ مبكرًا هذا العام، وتشهد المملكة درجات حرارة مرتفعة قبل دخول فصل الصيف فلكيًّا.

فيديو | متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: بعض مدن #المملكة تجاوزت 52 درجة مئوية في الظل وتعد ظاهرة تسجل في صيف هذا العام وما زلنا في بداية فصل الصيف#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Ei7NYpyhVo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2022

ارتفاع الحرارة:

وأضاف القحطاني، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن بعض مدن المملكة تجاوزت درجات الحرارة بها 52 درجة مئوية في الظل، مؤكدًا أن هذه ظاهرة مهمة يجب تسجيلها في صيف هذا العام.

وتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة في معدلاتها المعنية في فصل الصيف، لافتًا إلى أنه مع الموجات الحارة سوف تسجل درجات الحرارة 50 مئوية أو أعلى.

بداية فصل الصيف فلكيًّا:

وبدأ فصل الصيف فلكيًّا الثلاثاء الماضي، وذلك مع حدوث الانقلاب الصيفي، ووصول الشمس مباشرةً فوق مدار السرطان إيذانًا بأول أيام الصيف الذي يستمر 93 يومًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.