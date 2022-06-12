كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجات حرارة اليوم في المملكة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وقال المركز في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، إن المدينة المنورة تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أقل درجة حرارة عند 18 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تأتي في بعض المدن كالتالي: المدينة المنورة 46، مكة المكرمة والأحساء والخرج 45.

وتسجل مدن الرياض والدمام، ووادي الدواسر، وشرورة، وحفر الباطن، وينبع، 44 درجة، فيما تسجل بريدة 43 درجة.

أما درجات الحرارة الصغرى، فتسجل أبها 18 درجة، والباحة 19، وطريف والقريات 21.

حالة الطقس اليوم

كما توقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

في حين يتوقع نشاطًا في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف.